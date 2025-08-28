ドジャースの公式インスタグラムが27日（日本時間28日）に更新され、この日のドジャース―レッズ戦で始球式に参加したサッカー韓国代表FW孫興民（ソン・フンミン、33＝ロサンゼルスFC）とドジャースのフレディ・フリーマン内野手（35）との2ショットを公開した。

投稿では「フリーマン×フンミン ユニホーム交換」とし笑顔の2ショットがアップされた。フリーマンと「ユニホーム交換」する動画も公開され「ありがとう」「会えてよかった」と握手する場面も見られた。

フォロワーからは「とってもキュート」「パーフェクトな投球でした」「まさに伝説」「地球上で最も素敵な2人」と、さまざまな声が寄せられた。

始球式ではマウンドに立つと帽子を取って一礼。セットポジションから捕手役を務めたスネルに見事なストライク投球。スタンドから大きな拍手が送られた。

孫興民は8月2日の会見でイングランド・プレミアリーグのトットナム退団を発表。同7日に米MLSのロサンゼルスFCが入団を発表した。移籍金はMLS史上最高額の約2600万ドル（約38億2200万円）と報じられている。ド軍ではロサンゼルス入団決定後、公式Xでチームに所属する金慧成（キム・へソン）とトミー・エドマンが孫興民へのお祝いメッセージを投稿していた。