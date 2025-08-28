古村奈々、妊娠高血圧で管理入院になり後悔している事「お野菜って大切ですね」

ものまねタレントの“ナナちゃん”こと古村奈々が27日に自身のアメブロを更新。管理入院中の体調と食事についてつづった。

この日、古村は「なんだか朝からお腹が相変わらず硬くてカチコチしてます」と現在の体調について報告。「下腹部の痛みはないですがほんとよく張る 日に日に張ってる時間も長くなった気がします」と詳細を明かし「張ってる間隔どれくらいなのか今度から意識してみよう」とつづった。

続けて、血圧について「管理入院のおかけで今朝は134/90まで下がってきました」と数値を公開し「最低血圧はまだ高いですが病院で安静にすることで少しづつ良くなってきた気がします」とコメント。一方で「でも油断したらどっと上がるのが妊娠高血圧のこわいところ」だといい「今は先生方の指示に従って安静に過ごします」とつづった。

また、病院での食事については「ほとんどお野菜が中心の少し薄味の健康的な朝ごはんも残さず食べました」と述べ「野菜がすごく美味しい やっぱりお野菜って大切ですね」と食事の写真を公開。「妊娠中の食生活もっとしっかり見直せばよかったと今更後悔してます」と心境を明かし、ブログを締めくくった。