¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ö¤³¤Î£·Ç¯´Ö¤Ç»ä¤Ï£²¿Í¤ÎÂç»ö¤Ê²ÈÂ²¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×ÀèÂå¤Î°¦¸¤¤ÎÌ¿Æü¤òÊó¹ð
¡¡²Î¼ê¡¦¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬£²£¸Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢£·Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¦¸¤¤ÎÌ¿Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìø¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î£··î£²£²Æü¤Ë°¦¸¤¤Î¥ë¥ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤ì¤«¤é£±¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²£¸Æü¡¢¾®Ìø¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ë¡Öº£Æü£¸·î£²£¸Æü¤ÏÀèÂå¥ë¥ë¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤¹¡¡£²£°£±£¸Ç¯£¸·î£²£¸Æü£´¡§£²£µ¡¡·ãÄË¤Î´â¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¥ë¥ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢£·Ç¯Á°¤Î¤³¤ÎÆü¤ËÀèÂå¤Î¥ë¥ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤ÇÂ©Àä¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡·ãÄË¤ËÏÄ¤à´é¤«¤é°ìÅ¾¡¡Å·»È¤ÎÍÍ¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤¿¤ªÌÜ¡¹¤Ç»ä¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸«¤Æ¡Ø¥Þ¥Þ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ´ü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÆ°²è¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢ÀèÂå¥ë¥ë¤¬¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¸ý¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë»þ¡ØÀ¸¤¤è¤¦¡ª¡¡À¸¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È·üÌ¿¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤Î»Ñ¤Ë»ä¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡Î©ÇÉ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾®Ìø¤Ï¡Ö¤³¤Î£·Ç¯´Ö¤Ç»ä¤Ï£²¿Í¤ÎÂç»ö¤Ê²ÈÂ²¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤É¤ì¤À¤±£²¿Í¤Î¥ë¥ë¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤«¡¡Èà¤é¤¬¤¤¤¿¤«¤é»ä¤Ï´èÄ¥¤ì¤¿¡¡Èà¤é¤¬¤¤¤¿¤«¤é»ä¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡¡¤½¤Î°¦¤¹¤ë£²¿Í¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅ·¹ñ¤ÎÀèÂå¥ë¥ë¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥ë¥ë¡¡¥ë¥ë¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Î¥ë¥ë¤¿¤ó¤â¤½¤Á¤é¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡¡¥Þ¥Þ¤ò½õ¤±¤ë°Ù¤Ë¥Þ¥Þ¤Î½ê¤Ø¤è¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Í¡¡ÍÆñ¤¦¡¡¤Ç¤âÂÌÌÜ¤À¡¡¥Þ¥Þ¤Ï¤¢¤Ê¤¿Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¡¡¤¢¤Ê¤¿Ã£¤ò¿¼¤¯¿¼¤¯°¦¤·¤¿Ê¬¡¡¿´¤Î½ý¤â¿¼¡Á¤¤¤è¡¡ÀèÂå¥ë¥ë¡ªËô¡¡´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤è¡¼¡ª¥ë¥ë¡ª´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¼¡ª¤´¤á¤ó¤Í¡¡°Â¤é¤«¤ËÌ²¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡¡¤³¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¡¡²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡¡¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¡¡¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¡¡¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¡¡²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡×