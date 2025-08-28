◇MLB ヤンキース11ー2ナショナルズ(日本時間28、ヤンキー・スタジアム)

アーロン・ジャッジ選手の41号含め6選手からホームランが生まれ、ヤンキースが快勝しました。

初回の先頭打者のトレント・グリシャム選手がライトへ一発をたたき込むと、3回には打線が爆発。アーロン・ジャッジ選手が3球目のナックルカーブを捉えてセンターへ2ランホームランとすると続く、コディ・ベリンジャー選手も連続ホームラン。さらにライアン・マクマーン選手が3ランとテンポよくホームランの量産。先発を降ろし継投に小笠原慎之介投手が登板。初回にホームランを放ったグリシャム選手が見逃し三振とされるも、ベン・ライス選手がフルカウントからスライダーをライトスタンドへ運びます。小笠原投手はこの後ジャッジ選手にヒット、連続四球で2アウト満塁とすると、続くジェーソン・ドミンゲス選手がタイムリーヒットで1点追加。ヤンキースはこの回4本塁打9得点と一気に点差をひろげました。

さらに4回に先頭のオースティン・ウェルズ選手が小笠原投手の甘めのスライダーをライトスタンドへ運びました。小笠原投手は1回2/3、64球を投げ、被安打4、被本塁打2、3失点となりました。

ジャッジ選手はこの試合で41号とマリナーズのユジニオ・スアレス選手と並びましたが、その後の試合でスアレス選手が2試合連続の42号を放ったため再びリーグ3位となりました。

本塁打トップは依然マリナーズのカル・ローリー選手が50本と独走状態にあります。