¡Ú£Á£Å£×¡Û¼ÆÅÄ¾¡Íê¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ï£Ð£Ð£Ó¡×¤¬¥ê¥³¥·¥§ÁÈ¤òÂà¤±£Á£Å£×À¤³¦¥È¥ê¥ª²¦ºÂËÉ±Ò
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¤¬£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢à¥¶¡¦¥ì¥¹¥é¡¼á¼ÆÅÄ¾¡Íê¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£Á£Å£×À¤³¦¥È¥ê¥ª²¦ºÂ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ï£Ð£Ð£Ó¡×¤Î¥µ¥â¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Û¥Ö¥¹¤ÈÆ±²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¼ÆÅÄ¤Ï¡¢¥ê¥³¥·¥§¡õ¥È¡¼¥¢¡¦¥ê¥ª¥Ê¡õ¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥«¡¼¥ó¤ÈÂÐÀï¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯Îõ¤ÊÂÇ·â¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£°ì»þ¤Ï¸ÉÎ©¤·¤Æ½¸ÃæË¤²Ð¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¥ê¥³¥·¥§¤Îà¤³¤±¤·á¤âÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¡¼¥ó¤ËÉð¼ÔÊÖ¤·¤ò·è¤á¤ÆµçÃÏ¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥³¥·¥§¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÄ©Àï¼ÔÁÈ¤È¹³ÁèÃæ¤Î£Í£Ö£Ð¤¬ÍðÆþ¤·¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ç°ì·â¡£¥Û¥Ö¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤«¤é¼ÆÅÄ¤¬£Ð£Ë¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ç¡¼¤¬Æ¹Äù¤á¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¡¦¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ö£Æ£ï£ò£â£é£ä£ä£å£î¡¡£Ä£ï£ï£ò¡×¡Ê£²£´Æü¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ç¤â¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥³¥Ê¡¼¥º¡õ¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡õ¥í¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë´°¾¡¡££±½µ´Ö¤Ç£²ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ï£Ð£Ð£Ó¡×¤Ë»à³Ñ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¡¡