「ギネス6つはヤベー」吉田沙保里、“ギネス世界記録ICONの認定証”授与を報告「流石超人」「凄い！」
元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは8月27日、自身のInstagramを更新。ギネス世界記録ICONの認定証を授与されたことを報告し、現在保持しているギネス世界記録を公開しました。
【写真＆動画】ギネス世界記録ICONの認定証を持つ吉田沙保里
コメントでは「凄い！おめでとうございます」「最高です！これからも応援してます！！」「ギネス6つはヤベーっす」「すげー流石超人」「ギネスホルダー・サオリやんけ」「霊長類最強はバラエティでも最強！」「すごい人なのに、すごい人ぶらないとこが素晴らしいっすね。けどやっぱりすごい人っすね」「かわいい」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「凄い！おめでとうございます」吉田さんは「この度ギネス世界記録ICONの認定証をいただきました！まさか人生で６つもギネス世界記録を達成して、さらにICON認定証までもいただけるなんて…」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。認定証を持ったソロショットです。さらに「現在保持しているギネス世界記録」も紹介した吉田さん。レスリング関連だけでなく、テレビ番組の企画で「1分間で座って風船を割った最多数」「1分間で椅子に座った最多数」も更新しているようです。
