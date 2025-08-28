堂安律の美人妻、白シャツ×デニムパンツのラフコーデを披露！ タンクトップ姿での肌見せショットも
サッカー日本代表・堂安律選手の妻である明松美玖さんは8月27日、自身のInstagramを更新。最新ショットでラフなコーディネートを披露しました。
【写真】堂安律の美人妻、ラフな白シャツ姿
また、4枚目では黒いタンクトップを着用した姿を披露。露出した肌がとても美しいです。友人でしょうか、美女と食事やビールを楽しんでいます。
(文:堀井 ユウ)
「最近」のコーディネートを紹介明松さんは「Lately（最近）」とつづり、5枚の写真で近況を報告。1、2枚目にソロショットを載せました。白いTシャツにゆったりめのデニムパンツを合わせたコーディネートで、ラフな雰囲気がとてもおしゃれです。
過去にも白シャツ×デニムパンツ姿を披露12日の投稿でも、白いTシャツとデニムパンツを着用した姿を披露した明松さん。こちらはネックレスやブレスレット、そしてネイビーのキャップがアクセントになっています。シンプルな夏のファッションが好みなのかもしれません。今後もすてきな投稿に期待したいですね。
