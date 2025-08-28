歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。断捨離に取り組んだことを報告しました。「断捨離しまくったーー めちゃくちゃ断捨離したぞーん」と投稿し、特に衣類を中心に多くのアイテムを整理したことを明かしています。

【写真を見る】【 中川翔子 】 「めちゃくちゃ断捨離したぞーん」双子妊娠中の健診も順調 カルビへの異常な食欲も告白「きっと食べたいものを双子が命令しています」





中川さんは、「思い出もいっぱいだけど断捨離するとスッキリするから今回は心を鬼にしてがんばりました！」と、整理整頓の達成感を綴りました。「服とか服とか服とかいーっぱい」と記し、長年愛用してきた衣類との別れを「いままでありがとうのきもち！」と感謝の言葉で表現しています。









また現在、双子を妊娠中の中川さんは、健診の結果についても報告。双子の体重が合わせて3809グラムに成長していることや、血圧やむくみなどの検査が問題なく、安静を継続しながらも張りが落ち着いてきていることを明かしました。「すでに親孝行な双子たちありがとうね」と、おなかの中の赤ちゃんへの感謝の気持ちも表しています。









投稿では、「ささきいさお大王様」から「富士山河口湖から美味しいぶどう

が届いて優しさに感動しました！」と贈り物についても言及。「果物大好き！ぶどう大好物！」と喜びを表現しています。









妊娠中の食欲についても触れ、「カルビが異常に食べたくなっておうち焼肉して大満足しました」と、焼肉への強い欲求を満たしたことを報告。「きっと食べたいものを双子が命令しています」と冗談めかして記しています。さらに「サクレのレモンがめちゃくちゃ食べたかった」とも明かし、「果物大好きなんだと思います」と双子の好みを推測しています。









最後に、妊娠中の肌トラブルについての悩みも打ち明け、「指が痛いのと 肌荒れ！オイリー化して背中ニキビが悲しくてたまらない」と記しています。「これは産後治るんでしょうか？」と先輩ママたちに向けて質問し、「鏡みるたび悲しくなるんです」と素直な気持ちを吐露しました。









この投稿に、「中川さんも最初は大変でしょうが、これから素晴らしい数年間を過ごせますね、羨ましい…」「色々とあった産前の悩みは、爆誕した瞬間に全て消え去りました…」「ホルモン乱高下が終わったら肌不調も終わるにょ」「無理せず過ごしましょう お肌は綺麗になりますよ。食べ過ぎないでね。応援しています」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】