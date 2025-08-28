JO1白岩瑠姫「アズワン／AS ONE」声優初挑戦をメンバーに伝えずにいた理由
【モデルプレス＝2025/08/28】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が27日、ラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に出演。長編アニメーション映画「アズワン／AS ONE」（公開中）で主人公・ヨウの声を演じることが決定した当時を振り返った。
【写真】JO1白岩瑠姫「アズワン／AS ONE」インタビュー 金城碧海を見て感じた活動休止後の変化
同作の声優に決定した際に、メンバーにそのことを伝えなかったという白岩。「当時JO1がワールドツアーで韓国か韓国の前の国やってる時とかに制作の話が結構入ってて…。内緒にしてたというよりはあの時期ってかなり色々大変だったから、できるだけ自分でできるところは自分でやろうって思ってただけ」と2025年2月〜3月にかけて開催したJO1初のワールドツアー「JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’」で世界6都市を巡っている最中の多忙な時期だったことからメンバーに伝えずにいたことを明かした。
「スケジュールに入ったりして初めてメンバーが知った」そうで、ともに出演していた木全翔也は「スケジュールみんなのやつ見るから、たぶん瑠姫くんに自分から聞いてると思う。そしたら『翔也が好きそうなロボットの感じのやつだよ』って言ってくれてましたね」と白岩が声優を務めることを知った時のことを振り返った。（modelpress編集部）
◆白岩瑠姫、映画の主人公声優決定をメンバーに伝えなかった理由
