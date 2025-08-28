２７日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、真空ジェシカのガクが、ネタと同じ状況が現実に起きたら的確ツッコミができるのかという説に登場するも、途中から新ネタに。ガクが正解ツッコミできないまま通り過ぎたシーンがあり、ネットでは「正解を教えてくれ」の声が殺到した。

この日の「水ダウ」では「芸人なら自分のネタと同じ状況が現実に起きたら完璧にツッコめる説」を６年ぶりに放送。商店街のニセロケに呼び出されたガクが、商店街会長の「木野まことです」の一言ですぐに何かを察し、Ｍ−１で披露した商店街ネタに対応していった。

だが途中から、川北が新しい追加ボケを考案し、ガクの知らない世界が繰り広げられることに。その中で商店街会長が「客が減ってきて。隣に大型の自販機が建っちゃいまして」と言い出し、ガクは「大型の自販機？」と頭をフル回転。会長は「自販機にお客さん全部持っていかれて」を何度も繰り返すが、ガクは「正解のツッコミがありそうだな」と察するも、その正解のツッコミが浮かばず。会長はまたも「お客さん自販機に持っていかれちゃいまして」と言い、ガクは「もうちょっと頑張れよ、自販機ぐらいなら」というのが精いっぱい。会長は正解のツッコミが出ないと察したのか「次行きますか」と促し、ガクは「正解のコマンドがあるのか…」と首を傾げた。

その他にも家の２階からギターをかき鳴らす男性が登場。会長が「立てこもってないで外に出て来なさい」と連呼。ガクは「立てこもり？引きこもりじゃだめってこと？」というと会長は「路上で！路上で！」とまたも連呼でガクはひらめき「籠城ミュージシャン？」と正解にたどりついた。

だが結局、大型自販機の正解ツッコミは明らかにならず。ネットでは「自販機のツッコミの正解を教えてくれよ川北」「自販機の正解ツッコミが気になる」「自販機ができたのはショッピングセンターじゃなくショッピングベンダーとツッコむのが正解かと思ったものの自信なし」「真空ジェシカの自販機ずっと考えてる。商店街潰しかけたから『邪道販売機』とかか？」「自販機ボケの正解だけ教えて下さいお願いします」などの声が上がっていた。