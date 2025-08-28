ジ アレイ秋の新作ぶどうドリンク「ポッピン・グレープ」果汁たっぷりゼリー入のスムージー＆ソーダの2種
【女子旅プレス＝2025/08/28】台湾発の本格派ティーストア・ジ アレイ（THE ALLEY）では、秋限定の新作ドリンク「ポッピン・グレープ（Poppin Grapes）」シリーズを、2025年9月3日（水）より全国の店舗にて期間限定で提供する。
今季は“秋の果実感”をテーマに、果汁たっぷりの葡萄ゼリーを使用した贅沢な飲み心地のぶどうドリンク2種類を展開。“Poppin（はじける）”という名前の通り、グラスの中でぷるんと踊るゼリーの食感と、茶葉の香りが織りなす立体的な味わいが楽しめる。
そのひとつ「グレープティーグルト」は、葡萄の甘さとヨーグルトのまろやかさを合わせたスムージータイプのティードリンク。香ばしく深みのある鉄観音茶をブレンドし、グラスの底にはぷるぷるの葡萄ゼリーをたっぷり入れ、飲むたびに変化する食感が楽しめる。
また「グレープティーソーダ」は、みずみずしい葡萄の香りに、芳醇なアッサムティーを掛け合わせたティーソーダ。炭酸の爽快感と紅茶のコクが絶妙に調和し、ジューシーな葡萄ゼリーが弾けるようなアクセントを添えてくれる。暑さが残る秋の初めにもぴったりな、爽やかさと深みを併せ持つ一杯だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
