Round5 SUZUKA GT500リザルト

8月23、24日、2025年スーパーGT第5戦の決勝レースが、鈴鹿サーキットで行われた。

猛暑の中での戦いとなった今レース、GT500クラス、GT300クラスともに優勝車は、今期初勝利を手にする展開となった。



田中秀宣

順位/No./マシン/ドライバー

1位/#23/日産フェアレディZ/千代勝正,高星明誠

2位/#14/トヨタGRスープラ/大嶋和也,福住仁嶺

3位/#3/日産フェアレディZ/佐々木大樹,三宅淳詞

4位/#16/トヨタ・シビック・タイプR-GT/大津弘樹,佐藤蓮

5位/#38/トヨタGRスープラ/石浦宏明,大湯都史樹

6位/#39/トヨタGRスープラ/関口雄飛,サッシャ・フェネストラズ

7位/#64/トヨタ・シビック・タイプR-GT/伊沢拓也,大草りき

8位/#12/日産フェアレディZ/平峰一貴,ベルトラン・バゲット

9位/#1/トヨタGRスープラ/坪井翔,山下健太

10位/#100/トヨタ・シビック・タイプR-GT/山本尚貴,牧野任祐

11位/#8/トヨタ・シビック・タイプR-GT/野尻智紀,松下信治

12位/#37/トヨタGRスープラ/笹原右京,ジュリアーノ・アレジ

13位/#24/日産フェアレディZ/松田次生,名取鉄平

14位/#19/トヨタGRスープラ/国本雄資,阪口晴南

-/#17/トヨタ・シビック・タイプR-GT/塚越広大,小出峻

Round5 SUZUKA GT300リザルト

順位/No./マシン/ドライバー

1位/#7/フェラーリ296GT3/ザック・オサリバン,小林利徠斗

2位/#61/スバルBRZ GT300/井口卓人,山内英輝

3位/#5/トヨタ86MC/塩津佑介,木村偉織

4位/#45/フェラーリ296GT3/ケイ・コッツォリーノ,篠原拓朗

5位/#4/メルセデスAMG GT3/谷口信輝,片岡龍也

6位/#52/トヨタGRスープラ/吉田広樹,野中誠太

7位/#0/ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ2/小暮卓史,元嶋佑弥

8位/#56/日産GT-RニスモGT3/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ,平手晃平

9位/#666/ポルシェ911GT3R/近藤翼,ハリー・キング

10位/#11/日産フェアレディZ/富田竜一郎,大木一輝

11位/#18/メルセデスAMG GT3/小林崇志,野村勇斗

12位/#2/トヨタGR86/堤優威,平良響

13位/#65/メルセデスAMG GT3/蒲生尚弥,菅波冬悟

14位/#96/レクサスRC F GT3/新田守男,高木真一

15位/#62/日産GT-RニスモGT3/平木湧也,平木玲次

16位/#87/ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ/松浦孝亮,坂口夏月

17位/#31/レクサスLC500/オリバー・ラスムッセン,小山美姫

18位/#6/フェラーリ296GT3/片山義章,ロベルト・メリ・ムンタン

19位/#360/日産GT-RニスモGT3/青木孝行,荒川麟

20位/#25/トヨタGRスープラ/松井孝允,佐藤公哉

21位/#9/メルセデスAMG GT3/阪口良平,冨林勇佑

22位/#48/日産GT-RニスモGT3/井田太陽,柴田優作

23位/#22/メルセデスAMG GT3/和田久,加納政樹

24位/#777/アストン マーティン・ヴァンテージGT3エボ/藤井誠暢,チャーリー・ファグ

-/#26/レクサスRC F GT3/イゴール・オオムラ・フラガ,安田裕信

-/#30/トヨタGR86/永井宏明,織戸学

-/#20/トヨタGR86/平中克幸,清水英志郎

-/#60/レクサスLC500/吉本大樹,河野駿佑



