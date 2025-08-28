市原隼人ナレーション×藤巻亮太楽曲…NAR新TVCM「ダート新体系 世界篇」公開

NAR地方競馬全国協会は、2025年10月8日（水）に開催される「ジャパンダートクラシック」をはじめとするダート三冠や秋のダートグレード競走を盛り上げるため、俳優の市原隼人がナレーションを務めるTVCM第2弾「ダート新体系 世界篇」を8月27日（水）よりYouTubeで公開された。

さらに、8月30日（土）より全国の競馬関係施設やBS・CS放送で放映が始まり、9月26日（金）からは関東・関西・北海道（一部地域を除く）でも放送される予定だ。

市原隼人がナレーション、藤巻亮太の新曲と共鳴する新CM「ダート新体系 可能性篇」公開

8月30日より放映

今回のCMは、日本の競走馬が世界のダート競走に羽ばたいていく未来への希望を表現し、日本馬の強さを世界に示したいという想いを込めて制作されたもの。ナレーションは第1弾「可能性篇」に続き市原が務め、楽曲には藤巻亮太の『新しい季節』を起用した。映像は公式YouTubeおよび特設サイトでも視聴できる。

2024年から導入された新ダート競走体系では、「3歳中距離」「3歳短距離」「古馬中距離」「古馬短距離・マイル」「牝馬中距離」の各路線において、ダートグレード競走の新設や条件の見直しが実施されている。