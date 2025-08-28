◇「フクダ電子カップ第２５回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会」（２２〜２４日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎ほか）

◆小学生の部 ▽リーグ戦

九州選抜 ０１１２０１ ｜５

関西選抜 ２００２１１Ｘ｜６

【九】内田、矢竹―森下

【関】青山諒、河上―石田

［三］田中（九）青山朝（関）［二］石田、青山諒（関）

５ブロック対抗戦で関西小学生選抜は３勝１敗で準優勝となった。

わずかな望みにかけて一丸で臨んだが、連覇を逃した。小学生の部はリーグ最終戦まで優勝争いがもつれる大混戦。九州選抜に１１点差以上で勝てば逆転Ｖだったが、ミラクルは起こせず。古賀主将（大阪都島）は「１１点以上取って、みんなで楽しく終わろうと言っていたけど…。でも、全部の力を発揮できた」とサヨナラ勝ちで決めた準優勝に納得した。

優勝した東日本選抜には敗れたが、３勝。今大会１勝目となった中日本選抜戦では、打線が１１得点と躍動した。３安打２打点の高田（茨木ナニワ）は「次の人に回そうと思って打った。（今大会は）いろんな人と会えたのが良かった」と目をキラリ。２安打３打点の石田（堺中央）も「ホームランを打ちたかった。ホテルでの時間が楽しい」と野球以外でも、今大会を満喫した様子だった。