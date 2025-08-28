◇「フクダ電子カップ第２５回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会」（２２〜２４日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎ほか）

◆中学生女子の部 ▽リーグ戦

中日本選抜０００００００｜０

関西選抜 ０１００１０Ｘ｜２

【中】宮城、刀祢―尾本

【関】瀬戸川、片岡、岩田―梅森

［二］荒井（中）松本（関）

関西選抜 １０１０２３０｜７

九州選抜 ０００２０００｜２

【関】近藤、柴田―梅森

【九】宮崎、下尾、富永、桑原―鮫島

関西女子選抜が５ブロック対抗戦を全勝で制した。

最後は岩田（湖南）が３者連続三振で締めた。中日本選抜戦で完封勝利し、４連勝で優勝。右翼の守備でも再三、好プレーを連発した背番号１６は、マウンドで関西選抜ナインにもみくちゃにされ「最高でした。緊張もせず投げられた」と笑った。

３戦目の九州選抜戦がヤマ場だった。リーグ戦で２連勝同士の対決。４回まで２―２の接戦となったが、終盤に打線がつながった。まずは５回１死三塁から櫻井（滋賀野洲）が「みんなの応援でリラックスできたから打てた」と中前へ勝ち越し打。さらに外川（和歌山御坊）も適時打し２点を勝ち越した。

６回にも櫻井が適時打、梅森主将（枚岡）も２点打しリードを広げた。４回無死一、二塁から登板し「めっちゃ緊張したけど、いつもよりいい投球ができた」と７回まで無失点と好投した柴田（和歌山御坊）の存在も大きかった。

直近の大会である「第１１回全国女子中学生硬式野球選手権大会」で準優勝。堂々の成績を残したが、悔しさをあらわにしたナインは今大会での優勝を目標に、再び団結。有言実行の選手をまとめた梅森は「３年生最後の夏にいい思い出ができました」と目を輝かせた。