·ëº§¼°¤òµó¤²¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¢ª¡Ö¤Ï¤¡¡©¡×¼ÂÊì¤ÎÅÜ¤êÊý¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡Ã¤ªµÜ»²¤ê¤Ç¼ÂÊì¤ÈÀä±ï¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ë¤á¤°¤ß¤Ï¡¢²á´³¾Ä¤Ê¼ÂÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£É×¤È¤ï¤¬»Ò¡¢¤½¤·¤ÆµÁ¼Â²È¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ê¤À¤±¤ËÍ£°ì¤Ç¤¢¤êºÇÂç¤ÎÇº¤ß¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¡ÖÌ¼¤Î¤¯¤»¤Ë¡×¤È¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¼ÂÊì¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
°¦¤¹¤ëÉ×¤È»Ò¤É¤â¤È¤Î¹¬¤»¤ÊÆü¡¹
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤á¤°¤ß¡¢¤¢¤ª¤¤¡×
É×¤Îµ¢Âð¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤±¤ë¡£É×¤ÎÎÉÂÀ¤À¡£»ä¤Ï»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×
»ä¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¹½÷¡¦¤¢¤ª¤¤¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤éÎÉÂÀ¤Î¸µ¤Ø¡£ÎÉÂÀ¤Ï¡¢¤½¤Ã¤È¤¢¤ª¤¤¤Î¾®¤µ¤ÊÆ¬¤òÉï¤Ç¤¿¡£
»ä¡¢¤á¤°¤ß(29)¤ÈÎÉÂÀ(29)¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£ÎÉÂÀ¤Ï¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢Æ¬¤¬¤è¤¯¡¢µ¤¤¬Íø¤¯¿Í¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢»ä¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ³èÈ¯¤ÊÀ³Ê¤À¡£¤½¤ó¤ÊÎÉÂÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢¿ôÇ¯´Ö¤ÎÎø°¦¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤À³Ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢»ä¤ÏÎÉÂÀ¤¬Âç¹¥¤¤À¡£
¡Öº£Æü¤Î¤¢¤ª¤¤¤Ï¤è¤¯¿²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¨¤é¤«¤Ã¤¿¤è¡£ÂÎ½Å¤â½çÄ´¤ËÁý¤¨¤Æ¤ë¤·¡×
»ä¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢ÎÉÂÀ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤È¡¢¤¢¤¤¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
µÁ¼Â²È¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥
¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤¹ÎÉÂÀ¤ÎÎ¾¿Æ¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¡£»ä¤Î°Õ¸«¤äÎÉÂÀ¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¼Â¤ÎÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤á¤°¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢ÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×
¡Öº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×
µÁÎ¾¿Æ¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢»ä¤È¼ÂÊì¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÊ£»¨¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂÊì¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â»ä¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤º¡¢¾¡¼ê¤ËÊª»ö¤ò·è¤á¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¤È·ã¹â¤¹¤ë¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢·ëº§¸å¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âµ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤È¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×
µ¢¾Ê¤ÎÁ°¤Ë¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÎÉÂÀ¤Ï»ä¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ó¤À¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡£¤á¤°¤ß¤Ï²¶¤¬¼é¤ë¤«¤é¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¤Ï°Â¿´¤·¤¿¡£º£¼«Ê¬¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤Î²ÈÄí¤¬¡¢²¿¤è¤êÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¡£
»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È·ã¹·¤¹¤ë¼ÂÊì¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê
¿ôÇ¯Á°¤ËÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤í¡¢»ä¤ÏÎÉÂÀ¤È¡Ö·ëº§¼°¤Ï¤ä¤é¤º¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤À¤±»£±Æ¤·¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ëº§¼°¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤À¡£¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤À¤±»£¤Ã¤Æ¡¢µÇ°¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×
¼ÂÊì¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é·ã¹â¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¡¡ª¡©Ì¼¤Ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤âÃå¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤è¡ª¡×
»ä¤Ï¡¢¼ÂÊì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Êò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£»ä¤ÈÎÉÂÀ¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤è¡×
»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¼ÂÊì¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã¹â¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÏÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡ÖÌ¼¤Î·ëº§¼°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¡ª¾¡¼ê¤Ë¤·¤Ê¡×
¤½¤ó¤Ê¼Î¤Æ¥¼¥ê¥Õ¤ÇÅÅÏÃ¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤â¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤ËÍî¤Á¹þ¤à»ä¤ò¡¢ÎÉÂÀ¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤°¤µ¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤È¤¬¤¡§²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¡¢Êì¤È¤ÎµµÎö
¼ç¿Í¸ø¤á¤°¤ß¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤È¡¢²á´³¾Ä¤Ê¼ÂÊì¤È¤Î´Ö¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÊ£»¨¤Ê´Ø·¸À¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤ÎÎÉÂÀ¤äµÁÎ¾¿Æ¤È¤Î²¹¤«¤¤¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤á¤°¤ß¤¬¤É¤ì¤Û¤É°¦¤µ¤ì¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÅÁ¤ï¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂÊì¤È¤Î²áµî¤Î¾×ÆÍ¤ä·ëº§¼°¤ò½ä¤ë·ö²Þ¤¬¡¢º£¸å¤ÎÇÈÍð¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ë¡¢¤á¤°¤ß¤¬¡ÖËÜÅö¤Î²ÈÂ²¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤È¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸Éô¤¬ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆâÍÆ¤äÉ½¸½¤òÊÑ¹¹¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¤¥é¥¹¥È¡§¤Þ¤¤»Ò¤Ï¤ó
µ»öºîÀ®: ¤æ¤º¥×ー
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë