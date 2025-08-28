ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 吉林省長春で中国・北東アジア博覧会開幕 吉林省長春で中国・北東アジア博覧会開幕 吉林省長春で中国・北東アジア博覧会開幕 2025年8月28日 12時7分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２７日、第１５回中国・北東アジア博覧会で、ロシアの特産品を購入する人（手前左）。（長春＝新華社記者／許暢） 【新華社長春8月28日】中国吉林省長春市で27日、第15回中国・北東アジア博覧会が開幕した。会期は31日まで。 ２７日、第１５回中国・北東アジア博覧会の会場。（長春＝新華社記者／張楠） ２７日、第１５回中国・北東アジア博覧会の吉林省現代化産業展示エリアを見学する人たち。（長春＝新華社記者／許暢） ２７日、第１５回中国・北東アジア博覧会の会場で、ゲストと商談する出展者（左）。（長春＝新華社記者／張楠） ２７日、第１５回中国・北東アジア博覧会の開放協力館を見学する人たち。（長春＝新華社記者／許暢） ２７日、第１５回中国・北東アジア博覧会の会場で、ライブ配信をする出展者。（長春＝新華社記者／張楠） ２７日、第１５回中国・北東アジア博覧会の北東アジア諸国展示エリアを訪れた人たち。（長春＝新華社記者／許暢） ２７日、第１５回中国・北東アジア博覧会の現代化産業館で、エンボディドＡＩ（人工知能）ロボットを調整する出展者。（長春＝新華社記者／許暢） ２７日、第１５回中国・北東アジア博覧会で、中国第一汽車集団の高級車ブランド「紅旗」のブースを見学する人たち。（長春＝新華社記者／張楠） ２７日、第１５回中国・北東アジア博覧会の会場。（長春＝新華社記者／張楠） リンクをコピーする みんなの感想は？