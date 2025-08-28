胸部レントゲン検査した3歳児→結果を見て落ち込む理由にほっこり「尊い」「かわいい」【ママリ】

病院でわかるその子の個性

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ちみ☺︎(@omochi3183)さんの3歳のお子さんのかわいすぎるエピソードです。病院に行くとさまざまな検査がありますよね。怖くて泣いてしまう子もいれば、楽しみながらやる子など添えぞれではないでしょうか。ちみさんのお子さんはレントゲンの撮影後、ある理由で落ち込んでしまったそう。思わず笑ってしまうその理由とは？

子どもがいると病院に行く機会もたくさんありますよね。病院を見ただけで泣いてしまう子がいれば、病院が好きで楽しみな子など病院へのイメージはその子によってさまざまだと思います。我が子の意外な一面を病院で見たというママやパパもいるのではないでしょうか。





ちみ☺︎(@omochi3183)さんが投稿していたのは、3歳のお子さんのレントゲンに関するエピソード。別室に連れて行かれるレントゲンは怖がる子もいそうですが、ちみさんのお子さんはどうだったのでしょうか。

3歳が胸部レントゲンを撮った時にピースしたのに写らなかったって落ち込んでる

レントゲンでピースをしようと思ったのがまず面白いですし、写っていなくて落ち込んでいたというのもかわいすぎますよね。胸部ですから腕は写るはずがないのですが、写ると思ってピースをしたんだろうなとその姿を想像するとかわいくて仕方がないですよね。



この投稿に「尊い」「最高にかわいい」というコメントがついていました。写真を撮ると言われたためピースをしたというちみさんのお子さん。確かに写真と言われたら普通の写真を想像しちゃいますよね。もしかしたらピースだけでなく、表情も作ってくれていたのでは…？とついつい想像してしまいました。ほっこりとした気持ちにさせてくれる素敵なエピソードでしたね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）