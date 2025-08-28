◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)

バレーボール女子世界選手権は27日にプールE〜Hまでの第3戦8試合が行われ、予選ラウンドが終了しました。

32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。

2連勝で予選突破を決めているプールHの日本(FIVBランク5位)は、同じく2連勝のセルビア(同8位)と対戦。1位突破をかけた試合、日本はセットカウント3-1でセルビアに勝利しました。キャプテンの石川真佑選手がチーム最多の19得点をあげる活躍で勝利に貢献しました。

3連勝を飾った日本は、プールHを1位で通過。決勝トーナメント初戦は、プールAを2位通過しているタイ(同18位)と29日に対戦します。

27日に行われたその他のプールでの試合では、トルコ(同6位)、中国(同4位)、ポーランド(同3位)が3連勝でプール1位通過を決めています。予選を通過した16か国による決勝トーナメントは、29日から9月1日まで1回戦が行われます。

【予選ラウンド第3戦】

◆プールA

スウェーデン 3-1 エジプト

オランダ 3-2 タイ

◆プールB

キューバ 3-1 スロバキア

イタリア 3-1 ベルギー

◆プールC

フランス 3-1 ギリシャ

ブラジル 3-0 プエルトリコ

◆プールD

スロベニア 3-0 アルゼンチン

アメリカ 3-0 チェコ

◆プールE

トルコ 3-0 カナダ

スペイン 3-1 ブルガリア

◆プールF

メキシコ 3-2 コロンビア

中国 3-0 ドミニカ共和国

◆プールG

ケニア 3-0 ベトナム

ポーランド 3-2 ドイツ

◆プールH日本 3-1 セルビアウクライナ 3-0 カメルーン