【バレー世界選手権】日本がセルビアに勝利し予選1位通過 決勝T初戦はタイと29日に激突
◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)
バレーボール女子世界選手権は27日にプールE〜Hまでの第3戦8試合が行われ、予選ラウンドが終了しました。
32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。
2連勝で予選突破を決めているプールHの日本(FIVBランク5位)は、同じく2連勝のセルビア(同8位)と対戦。1位突破をかけた試合、日本はセットカウント3-1でセルビアに勝利しました。キャプテンの石川真佑選手がチーム最多の19得点をあげる活躍で勝利に貢献しました。
3連勝を飾った日本は、プールHを1位で通過。決勝トーナメント初戦は、プールAを2位通過しているタイ(同18位)と29日に対戦します。
27日に行われたその他のプールでの試合では、トルコ(同6位)、中国(同4位)、ポーランド(同3位)が3連勝でプール1位通過を決めています。予選を通過した16か国による決勝トーナメントは、29日から9月1日まで1回戦が行われます。
【予選ラウンド第3戦】
◆プールA
スウェーデン 3-1 エジプト
オランダ 3-2 タイ
◆プールB
キューバ 3-1 スロバキア
イタリア 3-1 ベルギー
◆プールC
フランス 3-1 ギリシャ
ブラジル 3-0 プエルトリコ
◆プールD
スロベニア 3-0 アルゼンチン
アメリカ 3-0 チェコ
◆プールE
トルコ 3-0 カナダ
スペイン 3-1 ブルガリア
◆プールF
メキシコ 3-2 コロンビア
中国 3-0 ドミニカ共和国
◆プールG
ケニア 3-0 ベトナム
ポーランド 3-2 ドイツ
日本 3-1 セルビア
ウクライナ 3-0 カメルーン