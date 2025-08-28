カボチャのムース【材料】（4~5個分）カボチャ(冷凍) 200g卵黄 1個分バニラエッセンス 少々牛乳 200mlきび砂糖 50g生クリーム 100ml砂糖 大さじ 2粉ゼラチン 10g水 大さじ 3<ホイップクリーム>生クリーム 100mlセルフィーユ 適量【下準備】1、水に粉ゼラチンを振り入れ、ふやかしておく。2、＜ホイップクリーム＞の生クリームを8分立てにし、絞り袋に入れておく。【作り方】1、凍ったカボチャを耐熱ボウルに入れ、ラップをかけて電子レンジで4分加熱する。柔らかくなったらフードプロセッサーに入れてかくはんし、さらに卵黄とバニラエッセンスを加え、かくはんする。電子レンジは600Wを使用しています。2、小鍋に牛乳、きび砂糖を加えて中火にかける。きび砂糖が煮溶けたら火を止め、ふやかしたゼラチンを加え、余熱で溶かす。粗熱が取れたら鍋底を氷水に当て、混ぜながら冷やす。トロミがついたら(1)のカボチャを加え、泡立て器で混ぜ合わせる。3、別のボウルに生クリームと砂糖を入れ、泡立て器で6分立てにし、(2)を網でこしながら加えて混ぜる。4、器に(3)を流し入れて冷やし固める。固まったら＜ホイップクリーム＞とセルフィーユを飾る。(ヒント)冷やす時間は調理時間に含まれていません。