¡ÖÂÞ¤ÎÃæ¤ò¸«¤¿¤é¹ü¤¬¡Ä¡×¿ÀÆàÀî¸©°¦ÀîÄ®¤ÇÂÞ¤ÎÃæ¤«¤é¿Í¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¸«¤Ä¤«¤ë¡¡4¿ÍÊ¬¤ÎÆ¬³¸¹ü¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â¡¡10Ç¯°Ê¾å¤Ï·Ð²á¤«¡¡·Ù»¡¤¬ÁÜºº
¿ÀÆàÀî¸©°¦ÀîÄ®¤ÎÌ±²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿4¿ÍÊ¬¤ÎÆ¬³¸¹ü¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËËäÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·Ù»¡¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î20Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©°¦ÀîÄ®¤Ç¡Ö¿Í¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃËÀ¤«¤éÃóºß½ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÅÚÃÏ¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ç¡¢Á°Æü¤ËÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤Î´ÉÍý¼Ô
¡ÖÂÞ¤ÎÃæ¤ò¸«¤¿¤é¹ü¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËãÂÞ¤ÎÃæ¤Ë4¿ÍÊ¬¤ÎÆ¬³¸¹ü¤ÈÊ£¿ô¤ÎÂÎ¤Î¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÅÚ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËËäÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£