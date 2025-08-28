ある猫の8年間の成長を捉えた3枚の写真がThreadsに投稿され、「これは見事な仔猫詐欺（笑）」「3枚目で吹いた」と2.3万件以上の「いいね」を集めるなど、大きな話題を呼んでいます。



【アフター写真】天使と思って迎えた子猫、すくすく成長して8年後に衝撃のルックス！

投稿したのは飼い主のmayuneko_teaさん。 「1枚目→これが、2枚目→こうなって、3枚目→こうなります」というコメントと共に公開された写真には、天使のように愛くるしい子猫が、8年の歳月を経て貫禄たっぷりの女王様へと変貌を遂げる劇的なビフォーアフターが写し出されていました。



投稿された写真の1枚目、2枚目に写るのは、あどけない表情を浮かべた天使のような子猫。 しかし、続く3枚目では、同じ猫とは思えないほど貫禄たっぷりの姿で、ふてぶてしくも愛らしい表情でくつろぐ様子が！



あまりに見事な変貌に、投稿には「全部可愛いが溢れまくってますね」「2枚目迄は可愛いって見てたら3枚目で吹いた」「仔猫詐欺…に遭った証拠写真を見てる？！」といった、驚きと共感のコメントが殺到しました。



猫の名前は「ティーちゃん」。 現在8歳のメスのスコティッシュフォールドです。 飼い主のmayuneko_teaさん（以下、飼い主さん）は、ティーちゃんとの出会いをこう振り返ります。



「初めての出会いは、猫を迎えたくて探していたブリーダーさんのサイトでした。スコティッシュという種類ながら、薄い模様と立ち耳ということで、兄弟たちがおうちが決まる中、ティーちゃんだけ残っていました。たまらなくなり、県をまたいで会いに行き、3回目には一緒に帰って来ました（笑）」



最初は顔の模様をほとんど気にしていなかったそうですが、迎える頃には「え？もしかして眉毛っぽい？困ってる？」と感じるようになり、愛おしさがさらに増したといいます。



子猫時代のティーちゃんは、とにかく元気でイタズラ好きな性格。人が大好きなのに抱っこは嫌い、というツンデレな一面もあったそうです。



「日々給水器で水遊びをして床をビチャビチャにしたり、机や棚の上に置いてあるものは落とし、ボールやネズミのおもちゃを追っかけて走り回ってました（笑）」



そんなやんちゃな子猫も8歳になり、少しずつ落ち着きが出てきました。現在、飼い主さんの家ではティーちゃんの他に2匹の猫が暮らしており、3匹の猫たちとの賑やかな毎日を送っています。



「ティーちゃんは、3匹の中で一番小さく小柄（貫禄ありますが、3キロ…）です。それでも、気の強さは一番で、我が家のオモチャは全部自分の物、我が家のくつろぎスペースは全部自分の物だと思ってる節があります（笑）」



お気に入りの場所は、パノラマ窓の前に置かれたピアノの上や、飼い主さんが横になった時のお腹の上。一方で、子猫の頃から変わらない一面もあると言います。



「私と一緒で生き物が大好きで、毎日のように数種類ある水槽を観察し、ヤドカリのケースも凝視してます（笑）でも魚に手を出す事はなく、横でじっと観察してます（笑）」



やんちゃで女王様気質なティーちゃんですが、飼い主さんにとってはかけがえのない存在です。 一番幸せを感じるのは、ティーちゃんがゴロゴロと喉をならしながら甘えてくれる時や、一緒に寝る時だと言います。



「猫を迎えて、確実に笑顔が増え、生活が豊かになりました」



そんなティーちゃんの一番のチャームポイントは、やはり「『眉毛模様』だと思います（笑）」と飼い主さん。



「常に困り顔ですが、実は気が強い女王様気質。寝るとかなりブサカワ状態になるところがたまらなく愛おしいです」