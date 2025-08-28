宮内庁の公式インスタグラムは8月27日、投稿を更新。天皇ご一家が8月上旬に静岡県下田市の須崎御用邸で静養した際の写真を公開しました。



【写真】海水浴直後の天皇ご一家 レアなラッシュガード姿が新鮮です

同アカウントの説明によると、ご一家は敷地内にある三井浜で海水浴を楽しまれました。砂浜に並ぶスリーショットでは、天皇皇后両陛下、愛子さまともに笑顔。ご一家は紫外線を防ぐためのラッシュガードを着用され、髪はうっすら濡れており、海から上がった直後のようです。



ネット上ではリラックスされたご一家の様子に、「ご一家の仲の良さが伝わってくる」「ほのぼの」「すてきな表情」「こちらまで笑顔に」「癒されます」などの反応が。



また、同アカウントは、天皇陛下が海中で撮影されたテンジクダイ科の魚「クロホシイシモチ」の写真も投稿。皇后陛下、愛子さまがそれぞれ撮影された風景写真もあり、「天皇陛下が潜って撮影を！」「陛下のカメラ技術がすばらしい」「皇后陛下と愛子さまの写真の腕前もすごい」「皇后陛下が撮影された写真が見られるとは」「構図がうまい」「愛子さま、写真がお上手ですね」などの声が相次ぎました。