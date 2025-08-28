美容室で希望と全く違う仕上がりに「大丈夫です」しか言えない…「美容室難民」の悪戦苦闘の日々【作者インタビュー】
美容室で髪をきれいに切ってもらうと気分があがったり、いつもと違うカラーを入れて気分転換をしたり…、美容室に行くことを楽しみに思う人も多い反面、同じくらいに美容室を苦手と感じる人も多い。この話は美容室が苦手なともを(＠tomot939)さんが結婚を機に東京に上京し、運命の美容師さんと出会うまでの悪戦苦闘した日々を描いた漫画である。この「美容室難民シリーズ」の漫画を描いたともをさんに話を聞いてみた。
本作「美容室難民シリーズ」は、美容室が苦手な作者のともをさんが運命の美容師さんと出会うまでの日々を描く。口コミがよい美容室を見つけ、インナーカラーをしてもらうが、ともをさんが希望するカラーとはほど遠い仕上がりになってしまう。「大丈夫ですかね…？」と焦った様子で聞いてくる美容師さんに、美容室で不満を伝えることに難しさを感じるともをさんは「大丈夫です…」と答えてしまう。
ともをさんに、美容室のどのようなところが苦手なのか聞いてみると「ずーっと鏡の前にいなきゃいけないのが苦手です！鏡が目の前にあると美容師さんの視線とか、自分の視線の置き場とかに困っちゃいます」「あとは施術中はだいたいスマホを見て過ごしているのですが、『美容師さんと何か話さなきゃダメかな』という気持ちになってしまうのもつらいです」と打ち明ける。
紆余曲折を経て、ようやく運命の美容師さんと出会えたともをさん。美容室難民を卒業できた経緯について「2年間は難民でした！その後1年ほどは、漫画にも描いているウィスパーさんという美容師さんのところに通うようになったので落ち着いていたのですが…」「ウィスパーさんのお店は少し遠かったのがネックでした。それで妊娠を機に近所の美容室に行ってみたのですが、そこでついに今もお世話になっているフェザ山さんと出会えて、完全に卒業できました！」と話す。ともをさんの作品では、日常のちょっとした疑問や発見、あるあるネタなど描いていて、共感したり思わずクスッと笑うエピソードが多い。「X(旧Twitter)では過去作品を含めて毎日作品を掲載してます」とのことなので、ぜひのぞいてみて！
取材協力：ともを(＠tomot939)
