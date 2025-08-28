【義姉と！駐車場トラブル】兄の家は駐車場が広い！さっそく連絡してみると？＜第3話＞#4コマ母道場
きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！ 甘えたり頼ったりしたい！ と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。
第3話 お兄ちゃんの家
【編集部コメント】
お兄さんであるカズトシさんの家は、実家から歩いて5分ほどの場所にある分譲戸建て。入り口も駐車場も広く、大きな車でも2台ゆったりと停めることができます。そのうえカズトシさん宅の車は1台、空いているところは子どもたちが縄跳びをしたり、自転車を置いたり、休日は来客の車を停めるスペースにしているそうです。「車を置かせてもらいたい」というエマさんのお願いに、「いいよ」と即答してくれたカズトシさん。妹思いの優しい人ですね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
