タブレットトレー付き！自宅で手軽に運動習慣！【アルインコ】のフィットネスバイクがAmazonに登場中！
タブレットトレー付きで飽きずに自宅で手軽に運動習慣！【アルインコ】のフィットネスバイクがAmazonに登場中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！
アルインコのフィットネスバイクは、運動初心者でも気軽に始められるよう、使いやすさと快適性を追求したフィットネスバイクである。自宅でのトレーニングをサポートする様々な機能を備え、無理なく運動を続けたい人に最適な一台だ。
ハンドルは持ちやすい位置に角度を、サドルは9段階で高さ調整ができる。これにより、身長約150センチから180センチまで、様々な体格の人が自分の身体に合った最適なポジションで快適に運動できる。本体重量は約15.5キロと軽量で、使わないときは移動もしやすい。耐荷重は120キロと頑丈な作りになっているため、安心して使用できる。
ペダルの負荷は8段階で調節可能であり、ダイヤルを回すだけで簡単に負荷を変えることができる。運動中でもスムーズに負荷を変更できるため、自分のペースに合わせてトレーニングできる。
静音性に優れたマグネット負荷方式を採用している。磁石の引力で負荷を発生させる仕組みのため、ペダリング音が非常に静かで、夜間や早朝でも周囲を気にすることなく運動できる。
スマートフォンやタブレットを置けるトレーが付いている。動画を観たり音楽を聴いたりしながら運動することで、飽きずに楽しくトレーニングを続けられる。
