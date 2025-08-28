フタをすればボトルのまま保存&持ち歩きOK！【ブルーノ】のミニブレンダーがAmazonに登場中！
ひとり分が作れるから続けられるスムージー習慣！【ブルーノ】のミニブレンダーがAmazonに登場中！
ブルーノのブレンダーは、材料を入れて上から押すだけの簡単操作で、つくったドリンクをボトルのまま飲めるミニブレンダーである。忙しい毎日でも手軽にスムージー習慣を続けられる、コンパクトで便利なキッチンアイテムだ。
280ミリリットルという飲みきりにちょうどいい容量である。ひとり分のスムージーをつくることができるため、新鮮なドリンクを毎日楽しみたい人にぴったりだ。
シンプルでおしゃれなデザインと、高い機能性を兼ね備えたブルーノのボトルブレンダーは、毎日の生活を豊かに彩ってくれる。
使い方は非常にシンプルで、ボトルに材料を入れ、本体にセットして上からプッシュするだけである。
パワフルな4枚刃のカッターは、フルーツや野菜だけでなく、氷も一緒に砕くことができるため、ひんやり冷たい本格的なフローズンドリンクも簡単に楽しめる。
