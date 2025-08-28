薄着の時期に気になる二の腕問題…


【写真で確認】こんなに違う！細見えするTシャツ

Tシャツやタンクトップは、暑い夏を快適に過ごせるアイテムですが、「二の腕が気になるから…」と諦めてしまう方も多いかもしれません。実は、選び方や着こなし方を少し工夫するだけで、気になる部分をカバーしながら、自信を持って着こなせるようになるんだとか！

「ぷにぷに二の腕にコンプレックス」「暑いけれど二の腕を露出したくないからどんなトップスを選べばいいかわからない」という方の悩みに応えるべく、人気スタイリストの川村梨沙さんに「40代オトナ女性のためのトップス選びのヒント」を伺いました！

川村梨沙さん


《川村梨沙さんPROFILE》

テレビや雑誌などメディアを中心に活躍する人気スタイリスト。

「みなさんが自分を楽しんで生きるために」という思いで、イベントでのトークショーやコラボアイテム開発、オンラインサロン「衣の習い事　大人のスタイリングカレッジ」主宰などスタイリングを軸に様々な活動をしているインフルエンサー。SNSの総フォロワー数は30万人を超え、スタイリスト歴17年の経験で培ったスタイリング理論で服の悩みをわかりやすく面白く解説してくれるインスタやtiktokが話題。

高校時代に自身の見た目を少し変えることで周りの反応が変化した経験がスタイリストを目指す現体験に。

■「二の腕を上手に隠す」Tシャツの選び方

「二の腕の一番太いところを隠せるような肘近くまである袖丈を選ぶ場合、シンプルなTシャツの形だけではなく、袖がねじってあるようなデザイン性の高いものを選ぶのも細見えポイント。ただ覆い隠している分、熱がこもりやすいため、冷感素材のものや肌触りのいい素材を選ぶのがオススメです」（梨沙さん）

腕の細見えにもつながる！


「肩が少しだけ隠れるようなものや、袖にひらひらとしたデザインがついたようなトップスも腕のラインを曖昧にしてくれるためおすすめ」だそうです！

■40代オトナ女性におすすめのタンクトップ

[神戸レタス] ノースリーブ カットソー Tシャツ レディース タンクトップ 夏 トップス 夏服 ノースリ [C2322] M クルーネック ブラック2


この夏は猛暑に悩まされてなるべく快適に過ごしたいと思っている方も多いはず。

「猛暑にはタンクトップがおすすめ。タンクトップは風が通るため脇に熱がこもらず、汗が乾きやすいので体感温度としては2、3度も違うと思います」と梨沙さん。

「二の腕が気になるので、いやいやタンクトップは…」と躊躇してしまいがちですが、梨沙さん直伝の「見せ方の工夫」を参考にしてみてください！

■□オトナのためのタンクトップの選び方

「オトナ世代には上品に見えるタンクトップがおすすめです。インナーのタンクトップとは違い、ネックラインが開きすぎていないものやお腹のラインを拾わないデザインが上品見えのポイント。露出のバランスをとることでラフになりすぎず洗練された印象になります」（梨沙さん）

首は詰まって胸は見えない！


「タンクトップ1枚ではどうしても抵抗があるという方は少し袖がついているものを選べばOKです。その時に気にしてほしいポイントは脇が開いているかどうか。脇が開いているとタンクトップと同様に熱がこもらないため体感温度を下げることができます」（梨沙さん）

涼しさのポイントは脇が開いているかどうか


猛暑はまだまだ続きそう。これは試す価値ありですね！

■□タンクトップを着るときは目線をそらす

大ぶりのアクセサリーで目線をそらすのも◎


「タンクトップはどうしても二の腕が気になってしまう」という方にオススメしたいのが、大ぶりのアクセサリーだそう。

「大きめのネックレスなどに視線を促し、二の腕から目線を逸らすんです」と梨沙さん。プチプラアイテムも積極的に取り入れてみるのもオススメだそう。着こなしの幅が広がりそうですね。

【文＝みやしま】