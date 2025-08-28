お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が28日に都内で行われた「ＪＡ共済 デジタル防災訓練発表会」に出席。ともに登壇したモデルのゆうちゃみこと古川優奈（23）との初共演を振り返った。

千原とゆうちゃみは、黒いジャケットでモノトーンにまとめた衣装で登場。差し色にした、防災にちなんだグリーンをアピールした。

共演が多い2人は、番組収録で先週に顔を合わせたばかり。千原は、ゆうちゃみとの初共演時を振り返り「一番最初に俺はゆうちゃみと会った時に、“この子はこれから伸びるな、大きくなっていくだろうな”」と確信したと告白。タクシーを使って2人で旅する撮影で「（ゆうちゃみが）タクシーの横（の席）で大口開けて、爆睡してる。これは大物新人出てきたなと思った」と回顧し「そしたらもうあれよあれよと言う間に、みんなが知るゆうちゃみに…」と指摘した。

千原の暴露に「最悪ですね」と自身の振るまいを反省したゆうちゃみ。「収録の時も一緒にビールとか飲んじゃったりして、気づいたら寝てました。すみません」と反省を口にし、会場の笑いを誘った。