◎全国の天気

全国的に晴れる所が多いでしょう。北日本や北陸は安定して晴れそうです。一方、関東や東海は山沿いを中心に、西日本は平野部も含めて、急な雷雨にご注意ください。

夏休みも終盤ですが、山や川のレジャーは天気の急変に注意が必要です。雷の音が聞こえたり、空が急に暗くなったりしたら、高い木を避けて、山小屋や車の中に避難するようにしてください。

◎予想最高気温

北海道は少し秋の気配を感じられそうです。札幌は25℃で、夜から29日(金)の朝にかけては20℃を下回るでしょう。東京は33℃と厳しい暑さですが、前日よりは3℃低い予想です。前日まで10日連続、猛暑日が続いていましたが、ようやく猛暑日からは解放されそうです。一方、東海と西日本は猛暑が収まらず、名古屋は37℃、大阪は36℃まで上がる見込みです。

◎週間予報北海道と東北北部は30日（土）と週明けに雨が降りそうです。関東はしばらく晴れて、週末は再び猛暑がぶり返す見込みです。東京は31日(日)、37℃まで上がるでしょう。9月のはじめは北と西から、雨雲が広がりそうです。関東も来週3日(水)は雨が降る予想です。