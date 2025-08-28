Àï¸å80Ç¯¡¦º®ÌÂ¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½Ä°¤¤¿¤¤¾¼ÏÂ¤ÎÈ¿Àï²Î ¡ÖÀïÁè¤Ï¤¤¤ä¤À¤È»ä¤Ï½ñ¤¯¡×Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤éÌ¾¶Ê
¡¡2025Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡£ÆüËÜ¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï°ÊÍè¡¢ÀïÁè¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ©Í¤ÊÊ¿ÏÂ¹ñ²È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ÇÀïÁè¡¢Ê¶Áè¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ªÀïµÇ°Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë8·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØÃæ¾¥¿¥«¥Î¥ê¡¦¶¶ËÜºÚÄÅÈþ¤Î¾¼ÏÂÒÄ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½Ä°¤¤¿¤¤¡¢ÀïÁè¤ÎÈá·à¤äÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÈ¿Àï²Î¤òÆÃ½¸¡£Æ±ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¾¥¿¥«¥Î¥ê¡Ê¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤È¶¶ËÜºÚÄÅÈþ¡Ê¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡È³Ë¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾Ú¤Î¤¿¤á¤Ë°Â¾å¤¬¤ê¡É¤È¸À¤¦¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ì¤Î³ËÈï³²¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Ò²ñ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤ò¸ì¤ëÃæ¾¡£
¡¡¶¶ËÜ¤â¡Ö³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ÇÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤À¤±ÀïÁè¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«Ê¹¤¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Þ¤ºÃæ¾¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥µ¥¦¥ó¥º¤«¤é¡¢¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ØÇÑÔÒ¤ÎÈ·¡Ù¡Ê1968¡Ë¤È¥¶¡¦¥ê¥ó¥É&¥ê¥ó¥À¡¼¥¹¡ØÌëÌÀ¤±¤Î½½»ú²Í¡Ù¡Ê1968¡Ë¡£Á°¼Ô¤Ï¿ÀÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤¬Éâ¤«¤ÖÈþ¤·¤¤¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¸¶ÇúÅê²¼¸å¤Î¹Åç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¡£¸å¼Ô¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î²Ã²ì¥Æ¥Ä¥ä¤µ¤ó¤¬¡¢¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤ÇÀï»à¤·¤¿Èá¤·¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ø¤Î¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ä´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ä¥ê¥ó¥É¡õ¥ê¥ó¥À¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¥Ð¥ó¥É¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¿Àï²Î¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£ÀïÁè¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃæ¾¡Ë
¡¡Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¥¶¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥¯¥ë¥»¥À¡¼¥º¡Ø¥¤¥à¥¸¥ó²Ï¡Ù¡Ê1968¡Ë¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÄÉã¤È¤è¤¯¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ç¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥¯¥ë¥»¥À¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ²È¤ÎÊ¬ÃÇ¤òÃ²¤¯È¿Àï²Î¤È¤·¤Æ²Î¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ø¥¤¥à¥¸¥ó²Ï¡Ù¤ÈÊÂ¤Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¡¼¥ó¤ÎÂåÉ½ÅªÈ¿Àï²Î¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥¸¥í¡¼¥º¡ØÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¡Ê1971¡Ë¡£ËÌ»³½¤¤µ¤ó¤¬À¸¤ó¤À¤³¤ÎÌ¾¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤Ë¸ì¤êÉô¤¬Íè¤¿¤ê¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀïÁèÂÎ¸³¤òÅÁ¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡×¤È¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤È¤·¤Æ´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÉ±¡¦Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤âÈ¿Àï¥½¥ó¥°¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈþ¶õ¤µ¤ó¤¬1974Ç¯¤ÎÂè1²ó¹ÅçÊ¿ÏÂ²»³Úº×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¡Ø°ìËÜ¤Î±ôÉ®¡Ù¡Ê1974Ç¯¡Ë¡£¡Ö°ìËÜ¤Î±ôÉ®¤¬¤¢¤ì¤ÐÀïÁè¤Ï¤¤¤ä¤À¤È»ä¤Ï½ñ¤¯¡×Èþ¶õ¤µ¤ó¤ÏÉã¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤â²£ÉÍÂç¶õ½±¤òÂÎ¸³¡£Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤«¤é¹ÅçÊ¿ÏÂ²»³Úº×¤ò½Å»ë¤·¡¢»à¤ÎÁ°Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿1988Ç¯¤ÎÂè15²ó¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¤ª¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿È¿Àï²Î¤Ï¡¢RC¥µ¥¯¥»¥·¥ç¥ó¡ØÌÀÆü¤Ê¤À¤³¦¡Ù¡Ê1988¡Ë¡£¸¶¶Ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥¬¥¤¥¢¤¬1965Ç¯¤ËÈ¯É½¡£¡ÖÀ¤³¦¤¬ÇËÌÇ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ±³¤À¤í¡×¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢1971Ç¯¤Ë¹âÀÐ¤È¤â¤ä¤µ¤ó¤¬Ìõ»ì¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤µ¤é¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1960Ç¯Âå¤«¤é1980Ç¯Âå¡Ê¾¼ÏÂ35Ç¯¡ÁÆ±64Ç¯¡Ë¤Ë¤«¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÈ¿Àï²Î¤Î¹¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡30Ê¬¤ÎÈÖÁÈÃæ¤Ç·×6¶Ê¤ÎÈ¿Àï²Î¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ÈÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿Ãæ¾¤È¶¶ËÜ¡£²»³Ú¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤ª¤ê¼Ò²ñÅª¤Ê»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤à¡ØÃæ¾¥¿¥«¥Î¥ê¡¦¶¶ËÜºÚÄÅÈþ¤Î¾¼ÏÂÒÄ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤é¤·¤¤Àï¸å80¼þÇ¯´ë²è¤Ç¤·¤¿¡£