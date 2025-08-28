三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳの今市隆二がタクシー運転手に対する脅迫と暴行の疑いで書類送検された件で、被害者の代理人である河西邦剛弁護士と西山晴基弁護士が２８日、都内で会見を開催。今市と被害者の示談が成立したことを発表した。

今市側と被害者のやりとりは代理人間のみで行われ、河西氏は「（今市から）書面を通じて暴行及び脅迫の事実を認めて、それについての謝罪があった」と説明。解決金が発生していることも明かしたが、「支払いの額についは守秘義務の対象」というにとどめた。

また河西氏によると今市からは「直接謝罪をしたいという申し出に近いものはありました」という。「ですが双方、代理人がついておりましたので、代理人間によって、謝罪の文言であったり意思を確認できたというところで、被害者の方も十分今市さんの意思が確認できているという認識でおります」と、直接謝罪する場は設けなかった。

被害者から今市への要望は「何よりも再犯防止というところがあります」とし「被害者の方としては書面を通じた謝罪があったので、それで十分意思は確認できている。それ以上に直接の謝罪を受けたいという意思はありません」と補足した。

示談成立に際し被害者は「今市さんが、暴行及び脅迫についての事実を認め、反省をしているのであれば、私個人の意思としては、今市さんの芸能活動の自粛や、グループのメンバーとしての芸能活動の休止を求めることはありません」などとコメントを発表した。