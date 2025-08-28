Photo: oh!ga

毎日暑いんですが、皆さん暑いと何が不快ですかね？

汗、日差しの痛さ。蒸し蒸しとした湿度。いろいろありますが、僕は足裏が蒸れたり火照ったりするのが夏のイヤなことランキングの上位に来ます。そんな中、Amazon（アマゾン）で足裏に効くやつ見つけたんですよ。

中敷タイプの冷却シート

それがこれ。YAYAMIYAの冷感インソールです。

靴の中に入れる中敷タイプで、冷却用のジェルが封入されており、何もしていない状態でもうっすらひんやりしています。ジェルがぷにぷにしてるのも気持ち良い。

24cm〜27.5cmの間であれば、自分の足のサイズに沿ってカットできるので、ジャストフィットに調整できますよ。

冷やして使ってみた

冷凍庫で約5分。冷蔵庫で15分ほどで冷えた状態で使用できます。流水でも20分ほどで使えるみたいですが、濡れるのもめんどくさいので、冷蔵庫か冷凍庫がおすすめですね。

スニーカーの中に入れて、厚手の靴下を履いた上で履いてみると、氷の上に乗っているように冷たい！

歩いていくうちになじんでいき、冷たいなーという感覚は運動量にもよりますが、30分くらい続くかと思います。

自分は1足分を買いましたが、本気で使うなら2セット用意して1セット使い、1セットは保冷剤などで冷やしておくのが良いかと思いますね。

冷えなくなっても気持ちいい

冷えてるな！という感覚は短いですが、冷えが落ち着いてきてからも冷感ジェル自体が熱を持ちづらいのと、熱を逃すために溝が掘ってあり、足裏の熱気を逃がしてくれるおかげで火照りはだいぶ楽になりますよ。

実は室内利用が最高なのでは

商品紹介のおすすめの使用用途に登山やランニングとありましたが、長時間劇的に体温を下げ続けるには、冷感の持続時間が厳しいなという印象です。

個人的に輝く使い方はむしろ室内。お風呂上がりや寝る前にスリッパに仕込んでおくと、めちゃくちゃ気持ちいいんですよね。風呂上がりの汗がすっと引いていきます。足が火照って寝苦しい夜も、寝る前に少し使うだけで火照りが解消されて気持ちよく寝られますよ。

外で使うなら蒸れ防止。室内で使うなら火照り防止がおすすめです。まだまだ暑いので、上手に残暑を乗り切っていきましょう！

