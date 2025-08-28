ブドウには「赤・黒・緑」があるってどういう事？ 皮がスルンと剥ける“裏ワザ”を野菜ソムリエが伝授
まだまだ暑い日が続いていますが、スーパーの店頭では早くも秋の味覚が並ぶ時期。今回は秋のフルーツの代表格「ぶどう」の選び方やおいしい食べ方を、兵庫県神戸市の産直市場「ナナ・ファーム須磨」の野菜ソムリエ・神垣八千代さんに教えてもらいました。
☆☆☆
谷垣さんによると、今年の夏は雨が少なくぶどうがとても甘くなっているのだとか。さて、ぶどうとひと口に言っても、大まかに3つの系統に分けられるといいます。
「巨峰などの『黒皮系』、安芸クイーンなどの『赤皮系』、マスカットなどの『緑皮系』があります。甘味やコクが好きなら黒皮、フレッシュさを求めるなら赤皮、すっきりした甘さなら緑皮と、それぞれに特徴があります」（谷垣さん）
「ぶどうは先のほうより枝のほうが甘くなっている」と谷垣さん。ひと房丸ごと食べるなら、上のほうと下のほうで食べ比べするのもおすすめだそう。
皮が向きにくいとされる、黒皮系ぶどうにまつわる裏技も。「一度冷凍することで、皮がつるんと剥きやすくなります。ぶどうを冷凍するときは、枝の部分を2〜3ミリ残して1粒ずつにすると劣化しにくくなります」とのこと。保存もきくうえ、ひんやりデザートとしても楽しめますね。
☆☆☆☆
これこらぶどうを買うつもりの人は、谷垣さんからのアドバイスを参考にするといいかもしれません。