『ダンダダン』オカルン、ピンチ…邪視との戦いの最中に変身解除 きょう放送第21話あらすじ＆場面カット
TBSほかにて放送中のテレビアニメ『ダンダダン』第2期（毎週木曜 深0：26 ※28日は深0：31〜）の第21話「家を建て直したい」あらすじ＆先行場面カットが26日、公開された。
【場面カット】2人並んでるだけでなんかほっとする…オカルンとモモ
本作は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の人気漫画が原作で、霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦うオカルティック怪奇バトル＆青春物語が描かれている。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、累計発行部数は1000万部を突破し、テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月にかけて放送された。
第21話では、オカルンと邪視化したジジとの戦いが始まった。修行の成果をもって、“本気”で邪視と対等に戦うオカルン。しかし、邪視を倒しきることができない。そんなとき、オカルンの変身が解けてしまう…。
