東ちづる、86歳の母を“顔出し” 着物姿で夏旅を楽しむ姿を紹介「楽しそう」「ずっとお元気でいてくださいね」
俳優の東ちづる（65）が27日、自身のインスタグラムを更新。旅行を楽しむ母親・ヒデコさん（86）の“顔出し”ショットを公開した。
【写真】似てる？東ちづるの母親の“顔出し”夏満喫ショット
東は「母ヒデコ86歳 友人ご家族と四国・九州11日間の旅 満喫中〜」と伝え、複数枚の写真を投稿。写真には、美しいグレイスヘアとマッチした着物姿の母が、笑顔で旅を満喫する姿が映し出されている。
コメント欄には「お元気で何よりです」「楽しそうで良かったです」「丈夫で長生きされてください」「ずっとお元気でいてくださいね」などの声が寄せられている。
