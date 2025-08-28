王冠ハローキティのフィギュア入り！『ハローキティのトランプ缶』が伊勢丹新宿店で先行販売
青山デカーボは、9月9日より開催される、伊勢丹新宿店×サンリオキャラクターズコラボイベント『FANCY SANRIO CHARACTERS vol.10〜Celebration party〜』にて、『ハローキティのトランプ缶』（2310円）を先行販売する。
【写真】ランダムで封入されているフィギュア
同商品は、2025年のバレンタイン限定の『ネコのトランプ缶』が好評だったことを受け、ハローキティバージョンのトランプ缶として作成。同社の商品では初となる、ダイヤモンドカットの丸缶となっている。
缶の蓋面には、ハローキティの雰囲気を表現した王冠をセンターに配置。エンボス加工の凹凸が細かく、立体的でキラキラして見える。ダイヤモンドカット部分には、レトロなハローキティをイメージした、昔懐かしい模様を施した。色合いもレトロに仕上げている。
缶の側面には、ハローキティのトランプイラストと、宮殿をイメージした柱をデザイン。トランプのKは、キングのKではなく、Hello Kittyの「K」。缶の中には、王冠ハローキティのフィギュアが1個入っている。このフィギュアは、同社として初めて金型から制作したオリジナルフィギュア。トランプのハローキティをイメージした、王冠をかぶったハローキティとなっている。王冠にはリボンが付いていて、リボンだらけなのがキュート。
フィギュアのハローキティが着ている洋服は、フリフリの襟が特徴。缶に描かれているハートと星をデザインした、バイカラーの不思議な服で、トランプのハローキティをイメージした。フィギュアは2種類で、服のカラーリングが異なり、ランダムで封入されている。さらに、ハローキティトランプのステッカーも1枚封入。側面にデザインされたハローキティトランプと同じデザインで、2種類のうちいずれかが入っている。
缶の中には、紫いもとさつまいもペーストをぜいたくに練り込んだ米粉の焼き菓子が。紫いものキレイな紫色と、さつまいもの優しい甘さが楽しめ、サクサクの食感もくせになる。一枚一枚、手作業でハローキティの焼き印を押している。
