元ＮＨＫ解説委員でジャーナリストの岩田明子氏が元トップアイドルとの２ショットをアップした。

２８日までにインスタグラムで「今週の週刊新潮、貴方にスポットライトは、田原俊彦さんをお迎えしました。デビュー４６周年を迎え、今もキレの良いダンスを披露する田原さん」と報告。「逆風の時を乗り越え、『コツコツ続ける』ことの意義、哲学とは。モチベーションや今後の目標などじっくり伺いました」と明かした。

岩田氏は華やかなドレスとメイクで雰囲気を変え、田原と笑顔でポーズ。フォロワーは「あきこさん、アイドル歌手みたいですよ」「あらま〜」「カワイイ」「トシちゃんだ」「素敵」などの声を寄せていた。

東大法学部卒の岩田氏は１９９６年にＮＨＫに入局し、安倍晋三元首相を長く取材。２０２２年にＮＨＫを退職し、現在は執筆活動や、テレビのコメンテーターなどを務めている。公式サイトでは「ＮＨＫでの固いイメージだけではなく、ざっくばらんな等身大の５０代女性の一面もお見せし、バラエティ番組、旅番組、音楽番組にも挑戦していきたいです」と幅広い活動に意欲を見せている。