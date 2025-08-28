安田成美、夫・木梨憲武の“呼び方”にファン興奮「仲良し〜」「呼び方素敵すぎる」「可愛いですぅ」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）の妻で俳優の安田成美（58）が27日、自身のインスタグラムを更新。夫・木梨への呼びかけ方が話題を呼び、ファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】「ラブがいっぱい」安田成美＆木梨憲武の夫婦“旅ロケ”オフ2ショット
安田は草刈り機にまたがった写真を投稿し、「ゴーカートじゃないの草刈り機なの使い方教えてくれないの憲武くん」とコメント。夫を“憲武くん”と呼ぶ自然体な姿に注目が集まった。カジュアルなボーダーTシャツにデニムを合わせ、楽しげな笑顔を見せる姿は、リラックスした日常を切り取った1枚となっている。
コメント欄には「怪我して欲しくないんだな 優しい」「憲武さんの愛情ですね」「ノリさん教えてくれなくてもナルさん楽しそう♪」「仲良し〜」「憲武くんと呼んでいるのですね〜カワイイ」「何年経っても『憲武くん＆ナルさん』呼び方素敵すぎる」「憲武くん呼び可愛いですぅ」などの声が寄せられ、夫婦の仲むつまじいやり取りに温かい反応が広がっている。
安田と木梨は1994年に結婚。二男一女が誕生している。
