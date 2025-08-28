DAIGO、子どもたちが遊ぶおもちゃを明かし“パパの顔”に「着せ替え倒しています」
タレント・アーティストのDAIGO（47）が28日、東京ビッグサイトで開催中の『東京おもちゃショー2025』内で行われたタカラトミー「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025」世界大会直前記者発表会に登場した。
【写真】元気にウィッシュ！笑顔を見せるDAIGO
同大会の“スペシャルサポーター”を務めるDAIGO。世界各地でベイブレードが遊ばれている様子を見たDAIGOは「映像見ただけでテンションブチ上がりですね！子どもも大人もみんな熱中しているんですね」と声を弾ませる。
イベント内で子どもたちが実際に遊んでいるおもちゃを聞かれると「娘は“ちゃんリカ”。リカちゃんが大好きですし、着せ替え倒してすごく楽しんでいます。息子はまだ早いんですけど、トミカめちゃくちゃ興味を持っています」と明かす。
大人が見守りながら遊ばせているといい、お気に入りの車を聞かれると「やっぱり消防車とかですかね。あとはパトカーを“かこかー”と言っています（笑）。早く思いっきり遊ばせたい」とパパの顔に。そして「タカラトミーさんには正直感謝しかないです。子どもたちが楽しませてもらっています」と感謝を語った。
「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025」は、世界各地域の予選で選出されたブレーダーたちが、ベイブレード発祥の地「日本」に集結。ブレーダー同士の国際交流の場としても位置付けられている。
