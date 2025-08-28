来週初めは「秋雨前線が南下」する

来週初めは「秋雨前線」が南下する見込みです。またシミュレーションでは、新たな「熱帯じょう乱」か、あるいは「湿った空気」の北上が予想されています。秋雨前線の南下に加え、南から「湿った空気」の流れ込みで大雨の心配もあります。２９日（金）～９月７日（日）のと、

雨風シミュレーション２９日（金）～９月７日（日）

フィリピンの西の「熱帯低気圧」に対応する「反時計回りの渦」は、南シナ海からベトナム方面に向かい日本への影響はなさそうです。

これとは別に、９月２日（火）頃から日本の南の海上に「反時計回りの渦」が出現します。９月３日（水）４日（木）には沖縄・奄美地方に接近し、５日（金）６日（土）は九州のすぐ西の海上をゆっくりと進み、７日（日）には「反時計回りの渦」は、九州北部地方に進みそうです。日本付近には活発な雨雲が予想されています。

ただ予想はブレがあり、大きく変わる可能性があります。「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国５４地点 週間予報

県庁所在地や政令指定都市など、全国５４地点の週間予報です。来週前半は雨の予報が多くなっています、しかし雨のおかげで暑さは和らぐでしょう。

