歌手の松崎しげる（75）がTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。盟友との思い出を語った。

1970年にソロデビューを果たすも、当初はなかなかブレークできずCMソングを作っていたという松崎。「売れない仲間がわさわさ悪い酒飲んでたよ、毎晩。それの筆頭が西田敏行」と明かし、「本当に毎晩のように人の悪口言いながら飲んでた」と語った。

パーソナリティーを務める「ヤーレンズ」の出井隼之介から「おふたりにも絵に描いたような腐ってた時期があったんですね」と話を振られると、「でもね、ふてくされてたんだけどね、希望があったふてくされ方？」と回想。反骨精神を胸に秘めながら、西田さんと支え合っていたという。

さらに「そこにパッと入ってきたのが、俺の同級生なんだけど、円楽。その頃でいうと楽太郎」と、落語家の六代目三遊亭円楽さん（2022年死去）の名前を挙げた。その後、松崎は「愛のメモリー」、西田さんはTBSドラマ「三男三女婿一匹」、三遊亭円楽さんは「笑点」への抜てきで、3人とも1977年にブレーク。松崎は「不思議な縁」と語り、「あの1977年というのは凄いなって」としみじみと口にしていた。