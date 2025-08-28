¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ÀìÌ³¤Î¹ÓÌÚ»á¤¬ÂàÇ¤¡¡ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò¼çÆ³
¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Î¹ÓÌÚÎ´¸÷»á¤¬8·î31ÆüÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¡£¹ÓÌÚ»á¤ÏºÇ¹âM&A¡Ê¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡ËÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢5·î¤ËÅ±²ó¤·¤¿¹©ºîµ¡³£¥áー¥«ー¡¦ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹À½ºî½ê¤Ø¤Î³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£Åìµþ¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¦»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤ËºÇ¹âM&AÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯Â¤é¤º¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤¬ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹¤ØÇã¼ýÄó°Æ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹ÓÌÚ»á¤Ï¡Ö〝»öÁ°¶¨µÄ¤Ê¤TOB〟¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¾ÇÅÀ¤¬¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢M&A¤Î¼êË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥Õ¥§¥¢¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Çã¼ý¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â〝Æ±°Õ¤Ê¤Çã¼ýÄó°Æ〟¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¡Ø´ë¶ÈÇã¼ý¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡Ù¤òºöÄê¡£¡Ö¿¿Ùõ¤ÊÇã¼ýÄó°Æ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¡Ö¿¿Ùõ¤Ê¸¡Æ¤¡×¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£³ô¼ç²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤á¤ëµ¡²ñ¤òÉÔÅö¤Ë¤â¤ß¾Ã¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÄãPBR¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë¤äÄãROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤Ï¡¢Çã¼ý¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖPBR¤¬1ÇÜ³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï²ò»¶²ÁÃÍ¤è¤êÄã¤¤¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¼«³Ð¤¹¤Ù¤¡×¡Ê¶âÍ»¶Ú¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡´ë¶È¤ÎM&AÂÐ±þ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö³ô²Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎËÉ±Òºö¡£³ô²Á¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Ø¤Î¿®Ç¤¤ò¼¨¤¹¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æüº¢¤«¤é³ô¼ç¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¸µ¤Î¶ÈÀÓ¤¬°¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¦¿®Ç¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡·ë¶É¡¢ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹¤Ïº£¸å¡¢¥¢¥¸¥¢·ÏÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¦MBK¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤ò·Ð¤Æ¡¢Èó¾å¾ì²½¡£¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ÏÃíÎÏ¤¹¤ë¼ÖºÜ¥âー¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸À®AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¤Ç¿·»ö¶È¤ò³«Âó¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤È¤á¤ë¹Í¤¨¤À¡£
·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¡¦Åû°æµÁ¿®¡Ö¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤Æ¡¢¥êー¥É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»º¶È³¦¤ÎÁí°Õ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
