きょうの東海地方も、体にこたえる暑さが続く予想で、熱中症に警戒が必要です。

【写真を見る】東海地方は体にこたえる暑さに 三重県に｢熱中症警戒アラート｣ 午後は雷や急な激しい雨などに注意を 愛知・名古屋・岐阜・三重の天気予報（8/28 昼）

正午前の名古屋市内は、晴れて強い日差しが照り付けています。三重県には｢熱中症警戒アラート｣が発表されています。



できるだけ涼しい環境で過ごし、こまめな水分・塩分補給などの熱中症予防を行ってください。

きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。



大気の状態が不安定になり、所々で雨が降る予想です。雷や急な激しい雨など天気の急変にご注意ください。

最高気温は名古屋や岐阜で37℃、豊橋で35℃、高山や津、尾鷲では34℃の予想で、きょうも真夏のような暑さが続くでしょう。

【週間予報】

この先の一週間も晴れる日が多いでしょう。来週月曜日にかけて名古屋や岐阜を中心に猛烈な暑さになる見込みです。火曜日以降は雲が出やすいものの、厳しい暑さが続くでしょう。引き続き熱中症に警戒してください。