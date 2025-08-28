世界バレー女子のラウンド16試合日時が決定！ 日本は開催国タイと対戦

28日（木）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）のラウンド16の試合日程が決まった。

22日（金）に開幕した女子の世界バレー。出場32カ国のうち、各プールの上位2カ国、計16ヵ国の決勝トーナメントが決まった。

プールHを1位で通過した女子日本代表は、プールA2位通過の開催国女子タイ代表との対戦が決まっていたが、試合日程も決定。日本時間8月29日（金）22時半試合開始が決まった。

なお、日本がラウンド16に勝利した場合、女子オランダ代表と女子セルビア代表の勝者と対戦する準々決勝は、9月3日（水）に行われる予定だ。

■2025女子世界バレー ラウンド16日程

▼8/29（金）19:00

オランダ（A1位） vs セルビア（H2位）

▼8/29（金）22:30

日本（H1位） vs タイ（A2位）



▼9/1（月）19:00

アメリカ（D1位） vs カナダ（E2位）

▼9/1（月）22:30

トルコ（E1位） vs スロベニア（D2位）



▼8/30（土）19:00

イタリア（B1位） vs ドイツ（G2位）

▼8/30（土）22:30

ポーランド（G1位） vs ベルギー（B2位）



▼8/31（日）19:00

中国（F1位） vs フランス（C2位）

▼8/31（日）22:30

ブラジル（C1位） vs ドミニカ共和国（F2位）

