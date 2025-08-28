【新興国通貨】ドルペソ、一時ドル高も続かず＝メキシコペソ



昨日の中南米市場でドルメキシコペソは一時１ドル=１８．８０ペソ近くまで上昇。昨日朝のメキシコ貿易収支（７月）は予想外の貿易赤字となった。エネルギー関連の落ち込みと自動車輸出の低迷が響いた。もっとも対米輸出は前年比＋５．２％となっており、USMCAの重要性が示された格好。ドルペソは一時のペソ高も午後には一転してペソ買いとなり、昨日東京からロンドンにかけての水準を割り込んで１８．６３台を付ける展開となっている。

対円でも一時ペソ安が進み７円９２銭前後から７円８７銭を付けた、その後７円９０銭台を回復も、ドル円の重さもあり、対ドルとは違って朝の水準まで戻せていない。



MXNJPY 7.902

