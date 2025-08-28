【新興国通貨】ドル人民元は７．１５台前半、元高警戒も動き限定的＝中国人民元USDCNY ７．１５２２



朝の中国人民銀行による対ドル基準値は7.1063と元高傾向が続く中でもう一段の元高となった。昨日朝に７．１４５８を付けた後、一時７．１６３０台までドル高元安となっていたドル人民元は、NY市場でのドル全般の下げもあり、７．１５台前半に落として昨日の取引を終えると、朝に７．１４７５まで下げている。その後１.１５台前半を回復。

対円では円高の流れもあって上値が重く２０円６０銭割れ。



USDCNY 7.1522 CNYJPY 20.597

