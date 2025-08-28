»°ÂåÌÜJSBº£»Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÈï³²¼õ¤±¤¿¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤¬¼¨ÃÌ
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò¶¼¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¤Îº£»ÔÎ´Æó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¤Îº£»ÔÎ´Æó¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê38¡Ë¤Ïº£Ç¯4·î5Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢ÅÔÆâ¤òÁö¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼ÖÆâ¤ÇÃËÀ±¿Å¾¼ê¤ò¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢ÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È¸åÉôºÂÀÊ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë½¹Ô¤È¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡ËÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÃËÀ¤Èº£»Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎÂåÍý¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£»Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÃËÀ¤Ë¼Õºá¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Èï³²ÆÏ¤â¼è¤ê²¼¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼¨ÃÌ¤ÎÀ®Î©¤ò¼õ¤±¤Æº£»Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏJNN¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï½¾Á°¤è¤êËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªµö¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÊý¤È¤Î´Ö¤Ç¤â¼¨ÃÌ¤·¡¢Èï³²ÆÏ¤Î¼è¤ê²¼¤²¤ÈÍ¨½ú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ÑÀª¤òÀµ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÎàÁ÷¸¡¤ò¼õ¤±¤¿ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¡¢º£»Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤òµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£