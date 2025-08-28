放送から9カ月…“洗濯物ドロボー”ついに逮捕　ベランダに干した洗濯物を物色・持ち去り　娘の制服など盗難相次ぐ　広島市

広島市で8月20日、ベランダの洗濯物を狙っていた男が窃盗などの疑いで逮捕された。2024年10月に衣類などを物色し、2025年3月には持ち去る様子が防犯カメラに残っていた。男は2025年7月にも別件で逮捕されており、被害者は「小さな事件でも逮捕につながる」と語った。

何度も洗濯物を物色…繰り返し現れる男

イット！が放送してから約9カ月、広島市内で犯行を繰り返していた洗濯物ドロボーが、ついに逮捕された。

防犯カメラが男の姿を捉えたのは、2024年10月24日午前4時過ぎ。男はベランダに一直線に向かい、洗濯物を手でめくり、顔を近づけた。

被害者の自宅では、娘の制服のワイシャツや夫のハーフパンツがなくなることが相次ぎ、防犯カメラを設置していた。

捉えられていたのが、男の姿だった。

この日は何も持ち去らなかったが、被害者は「怖かったです、その時は。娘をどうにかして守らないと！って」と話し、恐怖を感じていた。

2025年3月、再び男が現れた。この日はライトを手に、周囲を照らしながら洗濯物の前に向かった。

そして、また顔を近づけて、手を伸ばすと2枚を持ち去った。

被害者「小さな事件であっても逮捕につながる」

事件が動いたのは、8月20日だ。

警察は、広島市内に住む宮本拓弥容疑者（37）を窃盗などの疑いで逮捕した。

2025年7月にも、別の住宅への住居侵入やスーパーでの窃盗などの疑いで逮捕されていた。

この一報に被害者は、「時間はかかるんですけど、小さな事件であってもちゃんと逮捕につながる。何か被害に遭った人は屈さずに頑張ってほしい」と語った。

（「イット！」8月27日放送より）