テクニカルポイント ドル円 一目均衡表雲上限が下がった場合のサポート水準
149.22 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.01 エンベロープ1%上限（10日間）
148.98 200日移動平均
148.39 一目均衡表・基準線
147.69 21日移動平均
147.68 一目均衡表・転換線
147.53 10日移動平均
147.31 現値
146.73 一目均衡表・雲（上限）
146.16 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.06 エンベロープ1%下限（10日間）
145.65 一目均衡表・雲（下限）
145.51 100日移動平均
一目均衡表雲上限が控える１４６．７３前後が下げた場合のサポートとして意識されている。
