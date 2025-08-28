テクニカルポイント ドル円 一目均衡表雲上限が下がった場合のサポート水準 テクニカルポイント ドル円 一目均衡表雲上限が下がった場合のサポート水準

149.22 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

149.01 エンベロープ1%上限（10日間）

148.98 200日移動平均

148.39 一目均衡表・基準線

147.69 21日移動平均

147.68 一目均衡表・転換線

147.53 10日移動平均

147.31 現値

146.73 一目均衡表・雲（上限）

146.16 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

146.06 エンベロープ1%下限（10日間）

145.65 一目均衡表・雲（下限）

145.51 100日移動平均



一目均衡表雲上限が控える１４６．７３前後が下げた場合のサポートとして意識されている。

