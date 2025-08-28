149.22　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
149.01　エンベロープ1%上限（10日間）
148.98　200日移動平均
148.39　一目均衡表・基準線
147.69　21日移動平均
147.68　一目均衡表・転換線
147.53　10日移動平均
147.31　現値
146.73　一目均衡表・雲（上限）
146.16　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.06　エンベロープ1%下限（10日間）
145.65　一目均衡表・雲（下限）
145.51　100日移動平均

一目均衡表雲上限が控える１４６．７３前後が下げた場合のサポートとして意識されている。